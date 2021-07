Am Galgenberg in Wedel : Sperrmüll und Altöl-Kanister am Straßenrand entsorgt

Bereits am Montag (12. Juli) wurden im unteren Galgenberg in Wedel Müll und Altölreste gefunden, die dort unerlaubt am Straßenrand abgeladen worden waren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

15. Juli 2021, 16:36 Uhr

Wedel | In Wedel haben Unbekannte ihren Müll unerlaubt am Straßenrand abgeladen und sind geflüchtet. Wie die Polizei am Donnerstag (15. Juli) mitteilte, wurde bereits am vergangenen Montag (12. Juli) um 21.14 Uhr im unteren Galgenberg zwischen Hans-Böckler-Platz und Milichstraße eine Ansammlung von Sperrmüll sowie ein 10-Liter-Kanister Altöl gefunden, die am Straßenrand unerlaubt abgestellt waren. Der Altöl-Kanister war in einem Müllsack verpackt.

Umwelttrupp ermittelt

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen ermittelt. Die Beamten suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter Telefon (04121) 40920 zu richten.