Galerie Cavissamba : Leni Rieke stellt in Haselau sechs Künstler aus der Region vor

Die Gesamtschau zeigt Malerei, Skulpturen und Fotokunst. Zudem hat die Fotografin einen wöchentlichen Podcast gestartet.

Haselau | Eigentlich wollte Leni Rieke in ihrer Galerie Cavissamba in Haselau in diesem Jahr gar keine Kunst mehr zeigen. Doch die Galeristin hat es sich anders überlegt – zum Glück. Sie geht am kommenden Sonnabend (8. Mai) sogar mit einer ganz neuen Ausstellung an den Start. Das freut nicht nur die sechs Künstler, die ihre Werke jetzt präsentieren können. In e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.