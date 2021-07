Basketball 2. Bundesliga : Gabriel Kuku kommt aus Stade: Erster Neuzugang für SC Rist Wedel

Der 19-jährige Shooting Guard war zuletzt in der Regionalliga Nord am Ball und möchte nun in Wedel „den nächsten Schritt machen“.

Wedel | Von der Luftlinie sind es nur gut 20 Kilometer, die zwischen der Sporthalle des Stader Vincent-Lübeck-Gymnasiums und der Wedeler Steinberghalle liegen. Dieser Schritt „nach Osten“ ist für Gabriel Kuku zugleich der um eine Liga nach oben: Der Shooting Guard wechselt vom Regionalligisten VfL Stade zum SC Rist Wedel, der den 19-Jährigen am Freitag, 2. Ju...

