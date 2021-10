Gebrüder-Humboldt-Schule Wedel : Start für den Neubau: 1968er-Flügel bekommt Abrissbirne zu spüren

Dreieinhalb Jahre wurde geplant, jetzt soll der alte Südflügel der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) in Wedel abgerissen werden. Das 5,2-Millionen-Euro-Projekt Schulneubau soll in eineinhalb Jahren stehen.

Wedel | Was lange währt wird endlich gut? Jedenfalls geht es nach dreieinhalbjähriger Planungsphase jetzt endlich los mit den Bauarbeiten an der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS): Der so genannte 1968er-Flügel wird abgerissen, um einem neuen, modernen Schulanbau Platz zu machen. Vor den Herbstferien hatte die GHS den Südflügel bereits leergeräumt, die S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.