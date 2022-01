Fußball-Testspiel : Kreisligisten im Duell: Cosmos Wedel schlägt TuS Appen klar

Angeführt von Doppeltorschütze Felix Mühlich behaupteten sich die Elbstädter am Dienstag (25. Januar) mit 5:2. Die Appener, die mit einem Winter-Zugang antraten, betrieben erst in der Schlussphase Ergebniskosmetik.

Wedel/Appen | Frederic Verter war so heiß auf die zweite Halbzeit, dass er die Mittellinie schob überquerte, bevor der Gegner den Anstoß ausgeführt hatte, was regelwidrig ist. Insgesamt machten Verter und seine Fußballer des SC Cosmos Wedel (Kreisliga 9) am Dienstag (25. Januar) aber vieles richtig, weshalb sie das Testspiel gegen den TuS Appen (Kreisliga 1) mit 5:...

