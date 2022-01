Fußball-Kreisliga : SC Cosmos Wedel freut sich für die Rückrunde über zwei Rückkehrer

Während Leif-Thore Peters nach einem zweieinhalbjährigen Abstecher zum TuS Osdorf an die Schulauer Straße heimkehrt, steht Malte Müller nach einem viermonatigen USA-Aufenthalt wieder zur Verfügung.

Wedel | Von seinem Haus in Iserbrook muss Chris Coskunmeric nur zwei Kilometer fahren, um den Sportplatz des TuS Osdorf am Blomkamp zu erreichen. Wie oft der Trainer der Kreisliga-Fußballer des SC Cosmos Wedel dort Leif-Thore Peters in Augenschein nahm, ist nicht bekannt. Fakt ist, dass der Mittelfeldmann nach zweieinhalb Jahren beim TuS zu den „Cosmonauten“,...

