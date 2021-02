Fußball-Bezirksliga : Nur zwei Abgänge: Roland Wedel erhält 22 Zusagen und eine Verstärkung

Liga-Obmann Tim Nesit lobt die große Vereinstreue. Auch der 38-jährige Tugay Hayran verlängerte für die kommende Saison.

Wedel | Lang, lang ist es her: In der Saison 2003/04 war Tugay Hayran für die Fußballer des Wedeler TSV in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, die damals Deutschlands vierthöchste Spielklasse war, aktiv. Hinzu kommen neun Spielzeiten in Hamburgs höchster L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.