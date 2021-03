Fussball-Bezirksliga : „Begnadeter Kicker“: Kosta Kordistos kommt zum Hetlinger MTV

Der offensive Mittelfeldspieler war auch schon in den USA sowie beim SV Rugenbergen und zuletzt beim HEBC aktiv.

Hetlingen | Viereinhalb Jahre seines Lebens verbrachte Kosta Kordistos (29) in den USA, wo er in Colorado sowie Denver studierte. Für die College-Teams Fort Lewis Skyhawks und Denver Pioneers spielte er in dieser Zeit auch Fußball. Diese Sportart übte der offensive Mittelfeldakteur nach seiner Rückkehr nach Deutschland weiterhin aus – und das in der kommenden Sai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.