Pflanzaktion : Für jedes Neugeborene ein Baum: Babywald Heist wächst stetig

Die neuen Erdenbürger werden in Heist auf besondere Art und Weise begrüßt: Seit Beginn der Pflanzaktion 2009 wurden bereits rund 300 Laubbäume gepflanzt.

Heist | Der einjährige Levi Jonathan hatte ganz eindeutig richtig Spaß an dem noch zarten Baum, den seine Eltern Jesslin und Oliver Killus für ihn und seine drei Schwestern am Sonnabend im Babywald in Heist gepflanzt hatten. Er poste wie ein kleiner Schauspieler und brachte so seine Eltern, die Großeltern Bärbel und Rolf Schulz sowie seine großen Schwestern M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.