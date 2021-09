Kraftwerk Wedel : Fridays For Future: Die Alten demonstrieren, die Jugend macht sich rar

Unter dem Motto „Fight your local climate killer!” protestierten die Klimaschutz-Bewegung und die Bürgerinitiative (BI) „Stopp! Kein Mega-Kraftwerk Wedel“ gegen das Wedeler Kohlekraftwerk.

Wedel | Die Smartphones wurden gezückt und es wurde viel telefoniert bevor sich der Demonstrationszug von Fridays For Future (FFF) Kreis Pinneberg und der Bürgerinitiative (BI) „Stopp! Kein Mega-Kraftwerk Wedel“ am Freitag (3. September) vom Wedeler Rathausplatz zum Kohlekraftwerk am Tinsdaler Weg in Bewegung setzte. Die FFF-Mitglieder aus Pinneberg fehlten. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.