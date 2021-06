2. Basketball-Bundesliga : SC Rist Wedel holt Fee Zimmermann von Alba Berlin ins Frauen-Team

Vier Meisterschaften konnte die Aufbauspielerin in ihrer erfolgreichen Karriere schon erringen. Nun wechselt die 27-Jährige aus der Hauptstadt zum Zweitliga-Neuling an die Elbe.

Wedel | Peilen die Basketballerinnen des SC Rist Wedel nach ihrem Sprung in die 2. Bundesliga etwa gleich den Durchmarsch in die 1. Bundesliga an? Auf jeden Fall haben die Rister Verantwortlichen mit Fee Zimmermann eine Spielerin verpflichtet, die nicht nur für ihre Stärken in der Verteidigung, sondern auch für ihre Titelsammlung und zahlreiche Aufstiege bek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.