Frauen-Basketball : SC Rist Wedel will Zweitliga-Siegesserie auch in Neuss fortsetzen

Noch ohne Punktverlust in der Saison 2021/22 will der Aufsteiger seine makellose Bilanz weiter ausbauen. Am Niederrhein bekommt man es unter anderem mit einer robusten US-Amerikanerin zu tun.

Wedel | In knapp zwei Wochen, am 1. November, feiert das Christentum Allerheiligen. Ob die Basketballerinnen des SC Rist Wedel in der 2. Bundesliga auch einen Feiertag bei den TG Neuss Tigers zelebrieren? Fakt ist jedenfalls, dass der Aufsteiger vor dem Vergleich in der Sporthalle Allerheiligen am Sonntag (17. Oktober) als Tabellenführer noch eine blütenweiße...

