Olympische Spiele und Corona : „Super kompliziert“: Fotograf Frank Wechsel und sein steiniger Weg nach Tokio

Der Rissener Fotograf Frank Wechsel reist zu seinen sechsten Olympischen Spielen nach Tokio. Er findet diese „fraglich“ und kämpfte im Vorfeld mit hohen bürokratischen Hürden.

Hamburg-Rissen/Tokio | Das Duell der Triathlon-Superstars Jan Frodeno und Lionel Sanders steigt am Sonntag (18. Juli) in Immenstadt im Allgäu. Beim Tri Battle Royal schreiben die beiden Sportgeschichte, denn in dieser Form hat noch nie ein Triathlon stattgefunden. Der Rissener Frank Wechsel ist mittendrin. Der Fotograf und Herausgeber der Fachzeitungen „Swim“ und „Triathlon...

