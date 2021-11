Wohnungsbrand : Feuerwehr rettet 13 Personen aus Hochhaus in Wedel

In einer Wohnung im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Vielen der in dem Haus lebenden Studenten wurde der Fluchtweg versperrt. Die Feuerwehr rettete sie mit Hilfe von Leitern.

Pinneberg/Wedel | Bei einem Brand in einem vorwiegend von Studenten bewohnten Hochhaus in Wedel hat die Feuerwehr in der Nacht 13 Bewohner über Drehleitern und tragbare Leitern gerettet. Zwei Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt wurden 22 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet. Der Brand war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss...

