Fahrstühle ausgefallen : Feuerwehr Wedel in besonderen Diensten für Dialyse-Patienten

Weil die Fahrstühle ausgefallen waren, suchte die Klinik im ehemaligen Wedeler Krankenhaus Hilfe für immobile Patienten bei der Wache. Die stellte prompt zwei Kameraden zur Unterstützung ab, bis der Lift wieder ging.

Wedel | Montagmorgen, 28. Februar: Ein Fall für Wedels Feuerwehr, für den es kein wirklich passendes Einsatzstichwort gibt. Um 6.35 Uhr erreichte die Feuerwache ein Anruf von Mitarbeitern der Elbe-Dialyse-Praxis Wedel mit Sitz im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Krankenhauses in der Homer Straße 155: Die Fahrstühle sind ausgefallen. Was also tun mit Patien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.