Brandmeldeanlage hat ausgelöst : Feueralarm in Wedeler Seniorenheim am Hans-Böckler-Platz

Die Feuerwehr mobilisierte drei Fahrzeuge. Grund war eine Plastikschale auf einer eingeschalteten Herdplatte.

Wedel | Schreck zur Mittagszeit am Mittwoch (28. Juli) in der Wedeler Seniorenanlage Graf Luckner: Gegen 11.50 Uhr schlug die Brandmeldeanlage der Einrichtung am Hans-Böckler-Platz an. Die Feuerwehr mobilisierte drei Großfahrzeuge, darunter auch die Drehleiter. Die drehte allerdings bereits während der Anfahrt schon wieder ab, als die Helfer telefonisch üb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.