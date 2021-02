Am Möllers Park : Angebrannter Pizzakarton bringt Wedeler Einsatzkräfte auf Trab

Als die Feuerwehr an dem Mehrfamilienhaus eintraf, hatte der Rettungsdienst die Lage bereits unter Kontrolle gebracht.

Wedel | Feueralarm in einem Mehrfamilienhaus am Möllers Park Wedel am Mittwochvormittag: Nach Feuerwehrangaben war ein Pizzakarton auf einem Herd angebrannt. In der Wohnung soll sich ein Kind befunden haben. Rettungsdienst war zuerst an der Einsatzstelle ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.