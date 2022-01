Wenn Corona es zulässt : Ferien auf Sylt für Kinder und Jugendliche aus Wedel

Die Stadt organisiert wieder zwei Fahrten mit je 28 Plätzen. Zwei Gruppen erwartet zudem ein abwechslungsreiches Programm bei der Stadtranderholung im Kijuz.

Wedel | Rasant steigende Inzidenzen, Kontaktbeschränkungen, Winter und lange kalte Nächte: In all dem Trübsal sind Gedanken an die Sonnenseiten des Lebens willkommene Stimmungsaufheller. Die Stadt Wedel gibt Kindern und Jugendlichen mit dem Ausblick auf ihre Ferienfreizeiten Grund dazu, sich auf den Sommer zu freuen – mit der gebotenen Vorsicht, wohlgemerkt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.