Wedel : Unbekannte stehlen Zigaretten für mehrere Tausend Euro aus Famila-Büro

13. April 2021, 17:05 Uhr

Wedel | Dreister Coup im Famila-Markt an der Rissener Straße in Wedel: Mitten am Nachmittag verschafften sich am Montag, 12. April, unbekannte Täter Zugang zu einem Ladenbüro und ließen dort einen prall gefüllten Einkaufswagen mit Zigaretten sowie ein Mobiltelefon mitgehen. Der Wert der Beute liegt laut den Ermittlern im hohen vierstelligen Eurobereich.

Wer hat etwas gesehen?

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise möglicher Zeugen. Wer zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten, wird gebeten, sich auf dem Wedeler Revier unter Telefon (04103) 50180 zu melden.