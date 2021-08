Kripo ermittelt : Wedel: Falscher Monteur stiehlt Schmuck aus Wohnung von 81Jähriger

Die Seniorin wollte den betrügerischen Handwerker zunächst nicht reinlassen. Der Mann setzte sie jedoch mit angeblich drohenden Folgeschäden unter Druck. Die Polizei warnt vor der häufig genutzten Trickdiebstahl-Masche.

Wedel | Miese Masche, mit der ein Betrüger am Montag (2. August) bei einer 81-jährigen Wedelerin Erfolg hatte: Laut Polizei klingelte der Mann gegen 13.30 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin an der Straße Voßhagen. Angeblich müsse er in die Wohnung, um das Wasser abzustellen, weil es in der Nachbarschaft zu einem Rohrbruch gekommen sei, so die Geschichte des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.