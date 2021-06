Kreis Pinneberg : Weiterer Fall von Geflügelpest in Wedel – Stallpflicht endet dennoch

Der Fund liegt bereits einige Zeit zurück. Bisher hat es laut Kreis keine weiteren Fälle gegeben.

Wedel/Elmshorn | In Wedel (Kreis Pinneberg) ist ein weiterer Fall der Geflügelpest bei einer Nonnengans festgestellt worden. Der Wildvogel sei bereits am 12. Mai tot aufgefunden worden, und das Friedrich-Loeffler-Institut habe das Virus H5N1 nachgewiesen, teilte der Kreis am Dienstag (1. Juni) mit. Der Fundort befinde sich in dem aktuell noch ausgewiesenen Risikoge...

