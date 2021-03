Zeugen gesucht : Fahrerflucht in Wedel nach Unfall in Johann-Dietrich-Möller-Straße

Am Dienstagnachmittag (23. März) touchierte ein bislang flüchtiger Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen parkenden VW Touran.

26. März 2021, 12:59 Uhr

Wedel | Am Dienstagnachmittag (23. März) ist es in der Johann-Dietrich-Möller-Straße in Wedel zu einem Unfall gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der dafür verantwortliche Fahrer flüchtete und ist bislang unbekannt.

Fahrer soll Richtung Stettinstraße unterwegs gewesen sein

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein schwarzer VW Touran zwischen 15 und 17.15 Uhr auf einem Stellplatz in Höhe der Hausnummer 92 in der Johann-Dietrich-Möller-Straße. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein in die Einbahnstraße fahrender Unbekannter mit seinem Fahrzeug den VW frontal touchiert hat. Er dürfte aus Richtung Hans-Böckler-Platz in Richtung Stettinstraße unterwegs gewesen sein. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 2.500 Euro.

Die Polizei Wedel bittet nun um Hinweise unter Telefon (04103) 50180.