Anwohner fühlen sich abgehängt : Buslinie 395 fährt im Norden Wedels – aber jetzt fehlt eine Haltebucht

Verkehrsfluss hat Vorrang: Weil eine Haltebucht fehlt, kann die 395, die seit Kurzem Wedels äußersten Norden ans ÖPNV-Netz anschließt, an der westlichen Seite der Haltestelle Fährenkamp nur vier Mal am Tag halten.

Wedel | Es mutet an wie ein Schildbürgerstreich: Mit der Buslinie 395 sind die Anwohner im Fährenkamp im äußersten Norden Wedels jetzt endlich an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Allerdings geht der Weg für sie zurzeit nur in eine Richtung gut voran: Richtung Pinneberg. Auf der entgegengesetzten Strecke Richtung Wedel hält der Bus lediglich ...

