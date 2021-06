Digitaler Infotag : Über diese Studienangebote informiert die Fachhochschule Wedel

Wer an der FH Wedel studieren möchte, kann sich am Mittwoch, 16. Juni, online Informationen zum breiten Angebot einholen. In zwölf Kurzvorträgen werden die Studiengänge vorgestellt.

Wedel | Die Fachhochule Wedel (FH Wedel) wirbt um neue Studenten. Die Studienangeboten aus den Bereichen Informatik, Technik und Wirtschaft werden am Mittwoch, 16. Juni, von 16 bis 19 Uhr online via Zoom-Konferenzen vorgestellt. Ohne Anmeldung und kostenfrei. 30-minütige Kurzvorträge Alle zwölf Bachelor-Studiengänge der Hochschule werden in Kurzvorträge...

