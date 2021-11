Co-Working-Space für Gründer : Fachhochschule Wedel macht Lust auf Startups

Startup Connect heißt die jüngste Einrichtung, mit der die FH ihren Studenten das Gründen eigener Firmen schmackhaft machen will: Eine Fläche zum Klönen, Fachsimpeln, Networken, Entwickeln, kreativ sein.

Wedel | „Viel Lust auf gründen“ hat Sören Fritsch an seiner alten Fachhochschule entdeckt. Nach seinem Bachelor-Studium an der Fachhochschule (FH) Wedel machte er sich selbständig mit seinem Startup „detach entertainment“ und entwickelt und vertreibt das Computerspiel „Scribble It!“. Nach drei Jahren Hochschul-Pause kehrte er an die FH Wedel zurück, um ein Ma...

