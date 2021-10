FIFA 22 auf der PS4 : Saisonstart für Wedeler TSV und Union Tornesch in der efootball-Liga

Am Sonnabend (30. Oktober) werden im eSportsraum des Wedeler TSV in der Schulauer Straße kräftig Controller-Knöpfe gedrückt. Für den Kreis Pinneberg ist in dieser Saison neben dem Gastgeber auch Union Tornesch am Start.

Wedel | Am Sonnabend (30. Oktober) werden die Daumen und Finger im eSportsraum des Wedeler TSV in der Schulauer Straße 63 heiß laufen. Gespielt wird das Fußball-Simulationsspiel FIFA 22 auf der Playstation 4. Zwölf Teams gehen an den Start Der WTSV ist mit seinem Team in die Hamburger efootball-Liga eingestiegen und freut sich zur Vorqualifikation ab 10...

