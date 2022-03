Steigende Schülerzahlen : Extreme Raumnot: Wedels Grundschulen platzen aus allen Nähten

Altstadtschule und Moorwegschule sind in puncto Schülerzahlen an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Eine vierte Grundschule muss her. So sollen die Planungen beschleunigt werden.

Wedel | Die Schülerzahlen in Wedel steigen rasant – und keiner hat es kommen sehen. In der Altstadtschule werden im Sommer drei vierte Klassen entlassen. Die Anmeldungen für neue Schulanfänger gehen über drei Klassen jedoch weit hinaus. Sie sind so zahlreich, dass die Schule im nächsten Schuljahr fünf erste Klassen einrichten wird. Unterricht im Keller ...

