Bis zu 300 Tests täglich : Eventagentur bietet Corona-Schnelltests am Rissener Bürgerhaus an

Vor einem Jahr hatte die Agentur noch Promotion für Jägermeister gemacht, jetzt wird in der Wedeler Landstraße getestet.

Hamburg-Rissen | „Kann man sich schon testen lassen?“ Diese Frage gab es am Bürgerhaus Alte Steinschule in Rissen Anfang der vergangenen Woche immer wieder. Montag begann der Aufbau des Corona-Testzentrums in der Wedeler Landstraße 2. Mittwoch (17. März) wurde es dann offiziell eröffnet. Dort werden nun montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr die Antigen-Schnelltests du...

