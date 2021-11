Raumnot an Wedels Grundschulen : Erstklässler-Boom stellt Moorweg- und Altstadtschule vor Probleme

Beide Grundschulen planen schon jetzt mit jeweils einer ersten Klasse zusätzlich. An der Moorwegschule ist zudem das Lehrerzimmer zu klein. Die Altstadtschule hat mit feuchten Wänden zu kämpfen.

Wedel | Während die Albert-Schweizer-Schule (ASS) mit akutem Lehrermangel kämpft, hat sich bei den beiden anderen Wedeler Grundschulen ein neues Problem massiv in den Vordergrund gedrängt: die Raumnot. Die Anmeldezahlen fürs nächste Schuljahr schnellen sowohl in der Moorwegschule im Nordosten der Stadt als auch in der Altstadtschule im Zentrum so rapide hoch,...

