Zeitzeugenbörse : Erstes Treffen nach Lockdown: Berichte über „Schule in Wedel“

„Vom Flaggenstreit zur Hooverspeisung“ heißt der Impulsvortrag von Andreas Müller, der dafür die Wedeler Schulchroniken durchgearbeitet hat. Danach geht es an den Erinnerungsaustausch.

Wedel | Mit ihrem ersten Treffen nach langer Lockdownzeit am Dienstag, 13. Juli, knüpfen die Wedeler Zeitzeugen thematisch an die letzte Veranstaltung vor der Schließung an. „Erinnerungen an die Schulzeit“ hieß es im Januar 2020 im letzten Zeitzeugengespräch. Jetzt geht der Blick vertieft in die Rolandstadt. „Schule in Wedel“ lautet das Thema des aktuellen Zu...

