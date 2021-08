Frauen-Basketball-Testspiel : Erstes Spiel nach Corona-Pause: SC Rist verliert in Braunschweig

Die Wedelerinnen hatten im ersten Auftritt unter Neu-Trainer Asil Aydin bei ihrem zukünftigen Zweitliga-Rivalen Eintracht Braunschweig am Ende klar mit 47:81 das Nachsehen.

Wedel | Gleich in dreifacher Hinsicht besonders war am Mittwochabend das Testspiel der Zweitliga-Basketballerinnen des SC Rist Wedel bei ihrem zukünftigen Staffel-Rivalen Eintracht Braunschweig. Es war nämlich nicht nur die erste Begegnung nach einer zehnmonatigen Corona-Zwangspause und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga, sondern auch die erste Partie unter Ne...

