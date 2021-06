Mit Matze Lange aus Halstenbek : Erste Vernissage des Jahres im Wedeler Reepschlägerhaus

Bis zu 50 Personen sind zur Vernissage am 17. Juni im Garten des historischen Gemäuers an der Schauenburgerstraße zugelassen. Die Werke des Halstenbekers sind bis Ende Juli zu sehen.

Wedel | Das Wedeler Reepschlägerhaus reiht sich ein in den Reigen der Rückkehrer aus der Corona-Zwangspause und kündigt seine erste Vernissage des Jahres für Donnerstag (17. Juni) an. „Matze Lange – Malen mit Pinsel & Co.“ heißt es ab 19.30 Uhr in der Schauenburgerstraße 4, wo der Förderkreis des historischen Gemäuers den idyllischen Garten für die Eröffnung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.