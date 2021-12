Fridays for Future : Friedlicher Protest gegen Kohlekraftwerk: Erste Klima-Demo in Wedel

Rund 50 vorwiegend junge Leute demonstrierten am Freitag in Wedel für Klimaschutz. Im Fokus ihrer Proteste: Das Kohlekraftwerk, das sie so schnell wie möglich abschalten wollen.

Wedel | „Kohle oder Klima, wie entscheiden wir uns?“ Für die Rednerin Lolle Ehlers ist die Antwort klar: „Klima!“ Dafür bekommt sie Applaus von rund 50 vorwiegend jungen Leuten. Sie stehen neben dem Weihnachtsmarkt vor dem Wedeler Rathaus, heute findet in der Stadt die erste Fridays-for-Future-Demonstration statt. Benedict Artmann aus Quickborn beric...

