Nabu-Vogelstation Wedel : Brutbestand der Vögel in der Marsch: Störche als Klimaverlierer

Für Störche und Schwarzkehlchen war das Frühjahr zu kalt, für den Kiebitz die ersten Monate zu trocken. Einen guten Bestand weisen Feldlerche, Wiesenpieper und Schafstelze auf.

Wedel | „Für den Kiebitz ist es ein ganz schlechtes Jahr“, stellt Marco Sommerfeld, Leiter der Nabu-Vogelstation Wedel, fest. Dieses Frühjahr hätten sich leider nur relativ wenige der Bodenbrüter in der Wedeler Au und auf den übrigen Feuchtwiesen angesiedelt. Kein guter Brutbestand, so die Einschätzung des Ornithologen. Dabei sei die bis in den Mai hineinreic...

