Leitungsarbeiten : Nächste Baustelle in Wedels Schulauer Straße

Die Stadtwerke müssen Rohre ihres Gas- und Wassernetzes sanieren. Im ersten Abschnitt zwischen Bekstraße und Höbüschentwiete soll der Verkehr trotzdem weiterfließen können.

Wedel | Weiß-rote Absperrungen sind auf dem besten Weg, zu einer Dauereinrichtung in der Schulauer Straße zu werden. Die Baustelle für die Fernwärmeleitung im südlichen Ende liegt in den letzten Zügen, da machen die Stadtwerke eine neue in Richtung Norden auf. Ab Montag, 10. Januar, geht es an das Leitungsnetz. Erster Bausektor ist der Abschnitt zwischen Beks...

