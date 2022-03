Enorme Resonanz : Hilfsbereitschaft für Menschen in der Ukraine sorgt für Spendenflut im Wedeler JRG

Kartons mit Hilfsgütern stapelten sich Freitag mannshoch in der Mensa des Johann-Rist-Gymnasiums, wo Schüler aller Jahrgangsstufen anpackten, um Kleidung, Nahrung und Medikamente auf den Weg ins Kriegsgebiet zu schicken.

Wedel | Die Welle der Hilfsbereitschaft für die notleidenden Kriegsopfer in der Ukraine, sie ist rund um das Wedeler Johann-Rist-Gymnasium (JRG) zu einer nicht abebben wollenden Flut geworden, die große Mengen an Sachspenden in die Schule gespült hat. „Wir erleben hier eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, sowohl von Eltern als auch von der Schülerschaft“, sag...

