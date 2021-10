Außerschulischer Lernort : Elbmarschenhaus Haseldorf von der Unesco ausgezeichnet

Dorit Kuhnt, Staatssekretärin im Kieler Umweltministerium, überreicht die Auszeichnung an das Team des Elbmarschenhauses.

Haseldorf | Es ist eine nationale Auszeichnung der deutschen Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die am Donnerstag (14. Oktober) von Edelgard Heim als Leiterin für das gesamte Team des Elbmarschenhauses in Haseldorf entgegengenommen werden durfte. Aber so ganz leicht zu ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.