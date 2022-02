Notebook gestohlen : Einbruch in Restaurant am Wedeler Altstadt-Marktplatz

In der Nacht zu Montag haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft.

Wedel | Einbrecher haben ein Restaurant am Wedeler Altstadt-Marktplatz, Ecke Küsterstraße, heimgesucht. Nach Polizeiangaben drangen der oder die Täter in der Nacht zu Montag, 21. Februar, gewaltsam in das Gebäude ein. Die Beute: ein Notebook. Tatzeitraum zwischen 0 und 8 Uhr Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg grenzen den Tatzeitraum...

