Holmer Straße : Einbrecher stehlen Schmuck aus Wedeler Einfamilienhaus

Die Unbekannten drangen am Montag (17. Januar) in der Zeit von 7 bis 18.30 Uhr in das Wohnhaus im Bereich der Aschhoopstwiete ein.

Wedel | Sie nutzten die Tageszeit zwischen 7 und 18.30 Uhr: Unbekannte sind am Montag, 17. Januar, in ein Einfamilienhaus an der Holmer Straße in Wedel eingedrungen und haben Schmuck erbeutet. Tatort liegt im Bereich Aschhoopstwiete Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch in das Wohnhaus im Bereich der Aschhoopstwiete übernomm...

