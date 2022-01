Tatverdächtige beobachtet : Unbekannte erbeuten Geld bei Einbruch in Haseldorfer Einfamilienhaus

Eine Zeugin hat drei Männer in unmittelbarer Tatortnähe gesehen, die fluchtartig in einem schwarzen Auto Richtung Hetlingen davongefahren sind.

Haseldorf | Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Haseldorfer Deichreihe am Donnerstag (6. Januar) haben der oder die Täter eine bislang unbekannte Summe Bargeld erbeutet. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf 16 bis 19.15 Uhr ein. Die Bewohner waren während dieser Zeit nicht zu Hause. Verdächtige Personengruppe gegen 18.45 Uhr beobachtet Nach P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.