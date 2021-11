Aufregung wegen Bäumen : Darum müssen in Heist gesunde, kräftige Eichen stark beschnitten werden

Die Gemeinde hat es vor 20 Jahren versäumt, die Baumreihe hinter dem Ärztehaus auszudünnen. Weil Äste bereits herabfallen, muss das jetzt nachgeholt werden. Das hat der Bauausschuss bereits Anfang des Jahres beschlossen.

Heist | Als die Fachfirma anrückte und ihre Kettensägen in Gang setzte, war die Aufregung groß: Wieso werden in Heist am Lehmweg hinterm Ärztehaus mehrere kräftige Eichen bis auf den Stumpf zurückgeschnitten? Für den Laien sahen die Bäume gesund aus. Sie standen in vollem Laub, ihr Stammumfang war beträchtlich. Geschätzte 30 Meter ragten die stämmigen Riesen ...

