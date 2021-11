14 Monate Bauzeit : Nach Expansion: Edeka-Neueröffnung am Wedeler Marienhof

Mit rund 2000 Quadratmetern hat Inhaber Jensen die Verkaufsfläche nahezu verdoppelt. Auch Aldi ist wieder am Ort und größer als zuvor. Neuer Dritter im Bunde ist Budnikowski.

Wedel | Dass ein Jahr optimistisch geschätzt ist, das wusste Lennart Jensen (28), als er sich im Sommer 2020 rüstet, den Edeka-Markt am Marienhof für die Zeit des Neubaus in ein Provisorium gegenüber in der ehemaligen Solarnova-Halle zu verlegen. Mit rund 14 Monaten sind die Gewerke indes nur knapp über dieser Schätzung gelandet, so dass Jensen am heutigen 1....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.