Wedel : E-Roller nicht versichert: 71-Jähriger versteckt sich vor Polizei

Der Senior aus Nordrhein-Westfalen versuchte vergeblich, die Streife zu täuschen und sich davonzumachen. Sein Scooter hatte zudem keine Betriebserlaubnis.

Wedel | Dass Elektromobilität auch andere Hürden kennt als eine noch mangelnde Ladeinfrastruktur, musste ein 71-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen am Sonnabend (24. Juli) in Wedel erfahren. Mit einem E-Scooter war er bei den Welau Arcaden an der Feldstraße einer Polizeistreife aufgefallen. Roller hatte keine Betriebserlaubnis Laut den Beamten hat der...

