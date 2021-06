Hamburg-Rissen : Drittes Öffnungswochenende im Wildgehege Klövensteen

Auch der zweite Testlauf war positiv, heißt es aus dem zuständigen Bezirksamt Altona. Bis zu 500 Besucher gleichzeitig können erneut kostenfrei in den Tierpark an der Grenze zu Wedel.

Hamburg-Rissen | Am dritten Wochenende in Folge öffnet das Bezirksamt Altona mit dem Wildgehege Klövensteen ein beliebtes Ausflugsgziel im Hamburger Westen. Auch am 26. und 27. Juni wird der Tierpark mit kostenlosem Eintritt den Publikumsbetrieb aufnehmen können, heißt es aus dem Bezirksamt. Grund sind die positiven Erfahrungen an den vergangenen beiden Wochenenden. ...

