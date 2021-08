Vor Hetlingen : Drei Wehren suchen vermissten Schwimmer in der Elbe

Der Mann war an der Hetlinger Schanze ins Wasser gegangen. Nachdem Passanten ihn nicht mehr entdecken konnten, wählten sie den Notruf. Schließlich tauchte er jedoch wieder auf.

Hetlingen | Menschenleben in Gefahr: Diese Alarmierung mobilisierte am Montag (23. August) kurz nach 16 Uhr Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hetlingen, Holm und Wedel. Den Notruf abgesetzt hatten Passanten, nachdem sie einen Mann zwischen 60 und 70 Jahren, der am Elbstrand der Hetlinger Schanze schwimmen gegangen war, nicht mehr entdecken konnten. Zum Thema...

