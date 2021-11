Doppeleiche in Wedel : Besitzer von Adventskalender gesucht: Grüne Tasche mit 24 Geschenken gefunden

Ein 36-Jähriger aus Wedel findet am ersten Advent einen opulenten, handgearbeiteten Adventskalender. Der Kalender kann auf der Wedeler Wache abgeholt werden.

Wedel | Handgearbeiteter Adventskalender sucht seinen Besitzer. Wie die Polizei in Wedel am Montag (29. November) mitteilt, wurde am ersten Adventssonntag (28. November) in der Stadt nähe der Doppeleiche eine große grüne Einkaufstasche gefunden. In ihrem Inneren: 24 einzelne, liebevoll eingepackte Geschenke. „Das muss ein Adventskalender sein, der jetzt sic...

