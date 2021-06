Digitaler Impfnachweis : Das Seniorenbüro hilft Wedelern bei der Registrierung

Noch bis Ende Juli unterstützt das Seniorenbüro die Rathaus-Apotheke bei Registrierungen für den digitalen Impfnachweis. Wer Hilfe benötigt, kann sich an Leiter Marcel Bauermeister wenden.

Wedel | Wer nicht immer seinen gelben Impfausweis mit herumschleppen will, um zu beweisen, dass bereits ein vollständiger Corona-Schutz vorliegt, kann die Bescheinigung über eine Immunisierung jetzt auch Digitalisieren lassen. Den digitalen Impfnachweis bequem auf dem Smartphone – das gibt es nicht nur in Apotheken, sondern in Wedel auch im Seniorenbüro der S...

