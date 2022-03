Zwei Seniorinnen bestohlen : Unbekannte erbeuten Geldbörsen in Wedeler Discountern

Erneut haben am Montag, 28. März, Taschendiebe zugeschlagen, diesmal in Einkaufsmärkten an der Rissener Straße und am Marienhof. Die Opfer waren 81 und 72 Jahre alt.

Wedel | Taschendiebe treiben weiter ihr Unwesen in Wedeler Geschäften. Eine Woche nach den Anzeigen der jüngsten beiden Taten traf es erneut zwei Senioren. Am Montag, 28. März, hat laut Polizei ein etwa 45 Jahre alter, 1,80 Meter großer ungepflegter Mann mit dunklen Haaren gegen 11 Uhr eine 81-jährige Dame in einem Discounter an der Rissener Straße angesproch...

