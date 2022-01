„Die großen Sturmfluten“ : Wedel: Batavia startet mit Veranstaltungsklassiker ins neue Jahr

Auf dem Programm stehen Filmaufnahmen, Bilder und Tondokumente der Sturmfluten 1962 in Hamburg sowie 1976 in Wedel und der historische Streifen „Halligleben in alter Zeit“ von 1936.

Wedel | „Die Nacht als die Deiche brachen“: Mit einem Klassiker startet der Kulturdampfer Batavia in Wedel sein Veranstaltungsprogramm im neuen Jahr. Für Freitag, 14. und 28. Januar, laden Käpt'n Hannes Grabau und Crew jeweils zu einem Infoabend aufs Schiff am alten Hafen in Wedel ein, der die beiden großen Sturmfluten in Hamburg und Wedel ins Visier nimmt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.