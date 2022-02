Klimaschutz und Verkehrswende : Das fordert Fridays for Future von Wedels künftigem Bürgermeister

Mit einer Demonstration auf dem Rathausplatz am 18. Februar wollen die jungen Aktivisten den drei Kandidaten eine klare Botschaft mit auf den Weg geben: Klimaschutz vor Ort muss ernster genommen werden.

Wedel | Bürgermeisterwahl in Wedel: Das geht auch die junge Generation an. Die neu gegründete Wedeler Fridays for Future-Gruppe (FFF) ruft unter dem Motto „Wedel will Wandel – und wir wollen ihn auch!“ mit Unterstützung der ADFC-Ortsgruppe für Freitag, 18. Februar, zu einer Demonstration auf dem Rathausplatz aus. Ziel ist es einzufordern, „dass der Klimaschut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.